Schianto frontale auto-camion | ferito grave don Piergiorgio Torreggiani parroco di Ventasso

Un incidente frontale tra un'auto e un camion si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada Cispadana, vicino a Boretto, in provincia di Reggio Emilia. A rimanere ferito gravemente è stato il parroco di Ventasso, don Piergiorgio Torreggiani, coinvolto nello scontro avvenuto poco dopo le 15. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto per prestare assistenza.

Boretto (Reggio Emilia), 9 marzo 2026 – Un sacerdote è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 15 sulla Cispadana, alle porte di Boretto. Violento frontale. Per cause al vaglio della polizia stradale di Guastalla si è verificato un violento scontro frontale tra una Jeep Renegade condotta da don Piergiorgio Torreggiani, 74 anni, attualmente parroco in Appennino, nell’Unità pastorale di Ventasso. Stava probabilmente rientrando dalla Bassa – dove in passato è stato a lungo parroco a Pieve di Guastalla e a Luzzara – quando si è verificato lo scontro con un camion Scania che arrivava dalla direzione opposta. Elisoccorso per il parroco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale auto-camion: ferito grave don Piergiorgio Torreggiani, parroco di Ventasso Articoli correlati Schianto auto-camion a Boretto, ferito il parroco di VentassoBoretto (Reggio Emilia), Un sacerdote è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 15 sulla Cispadana, alle porte di... Schianto frontale con un’auto, grave un 15enne in scooterAscoli, 31 dicembre 2025 – Sono gravi le condizioni di salute di un ragazzo di 15 anni vittima di un incidente stradale avvenuto stamani ad Ascoli...