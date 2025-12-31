Schianto frontale con un’auto grave un 15enne in scooter

Un incidente stradale si è verificato questa mattina ad Ascoli Piceno, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito e le sue condizioni sono attualmente considerate serie. L'intera area è stata messa sotto osservazione dalle autorità per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ascoli, 31 dicembre 2025 – Sono gravi le condizioni di salute di un ragazzo di 15 anni vittima di un incidente stradale avvenuto stamani ad Ascoli Piceno. Meteo, sorpresa di Capodanno: piogge rapide e poi il grande gelo. Ecco dove e quando Il giovanissimo ascolano era in sella ad uno scooter e percorreva l’asse commerciale quando, all’altezza del supermercato Eurospin si è scontrato frontalmente con un’auto. Immediatamente è stato soccorso dagli automobilisti di passaggio e poi dai sanitari del 118: inizialmente era incosciente e, dopo una valutazione, il medico ha optato per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, soprattutto alla luce di importanti traumi al bacino e agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale con un’auto, grave un 15enne in scooter Leggi anche: Frontale auto-scooter, grave un 50enne Leggi anche: Schianto nell’Alto Varesotto. Frontale auto-scooter sulla statale. Qattordicenne in gravi condizioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terribile schianto frontale. Tre ragazzi in gravi condizioni. Tornavano dal turno di lavoro - L’incidente la sera di Natale sulla via dei Fiori: un Suv, guidato da un 51enne, contro una Mito. msn.com

Schianto frontale a Traversetolo, muore un 75enne: gravissima la moglie di 74 anni - L'auto che stava conducente avrebbe invaso la corsia opposta, forse a causa di un malore. parmatoday.it

Schianto nella notte: muore 19enne, grave un altro giovane Incidente frontale tra... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.