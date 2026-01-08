Schianto tra due auto e un camion | un ferito e viabilità in tilt

Nella serata del 8 gennaio, intorno alle 18:40, si è verificato un incidente lungo la S.S. 16 Rovigana, nel comune di Monselice. Lo scontro ha coinvolto due auto e un camion, provocando un ferito e una temporanea paralisi della viabilità nella zona. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Spettacolare incidente ieri sera 8 gennaio attorno alle 18,40 lungo la S.S. 16 Rovigana all'altezza del comune di Monselice. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di un ferito. La viabilità ha subito pesanti ripercussioni. Ad operare fino a tarda sera sono stati i carabinieri della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

