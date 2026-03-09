SCHERZI A PARTE | MAX GIUSTI ACCOGLIE SELVAGGIA LUCARELLI A CANALE 5

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di “Scherzi a Parte,” condotto da Max Giusti. Dopo il successo della prima, lo show torna con nuove gag e scherzi ai danni di personaggi noti. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e vede alla conduzione il comico Max Giusti. La puntata coinvolge diversi ospiti e si concentra su situazioni divertenti e imprevedibili.

Dopo il grande successo della prima puntata, stasera, lunedì 9 marzo, in prima serata su Canale 5, torna “Scherzi a Parte”, lo show condotto da Max Giusti. Al centro della seconda puntata Ermal Meta, Matteo Bassetti, la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Filippo Bisciglia e Samira Lui, protagonisti delle nuove beffe ideate dal programma. Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi pensati ad hoc e accompagnerà il racconto dei filmati, commentandone il prima e il dopo insieme alle vittime presenti in studio. Inoltre, durante lo show, il conduttore vestirà i panni di alcune delle sue caratterizzazioni più note, dando spazio a sketch originali e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno anche gli ospiti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SCHERZI A PARTE: MAX GIUSTI ACCOGLIE SELVAGGIA LUCARELLI A CANALE 5 Articoli correlati Scherzi a parte: a marzo su Canale 5 con Max GiustiMediaset ufficializza il ritorno di Max Giusti in prima serata con Scherzi a parte: fuori Diletta Leotta sebbene fosse in pole position per la... Scherzi a Parte torna su Canale 5 con Max GiustiMediaset rispolvera un classico della sua storia televisiva: da lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, prende il via la diciassettesima... Tutti gli aggiornamenti su SCHERZI A PARTE MAX GIUSTI ACCOGLIE... Temi più discussi: Scherzi a parte: Max Giusti in Albachiara Video; Max Giusti: 'Scherzi a Parte' diventa varietà, per la prima volta tolgo il freno a mano; Il ritorno di Scherzi a parte. Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare; Scherzi a parte 2026, al via la nuova stagione con Max Giusti, le vittime del 2 marzo. Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le vittime del 9 marzoProsegue su Canale 5 la nuova edizione di Scherzi a parte 2026 con Max Giusti. Le vittime della seconda puntata del 9 marzo 2026, da Selvaggia Lucarelli a Claudio Amendola. gazzetta.it Scherzi a Parte di Max Giusti: anticipazioni della seconda puntataMax Giusti presenta i nuovi scherzi ai VIP nella seconda puntata di Scherzi a Parte: ecco tutti i nomi, le imitazioni e le anticipazioni ... 105.net Matteo Bassetti sarà ospite stasera di Scherzi a Parte, ecco gli aspetti meno conosciuti del noto virologo - facebook.com facebook @StefanoVerbania non fare scherzi, non ci provare, forza, forza, forza. Il tuo milan ha vinto il derby, ora tocca a te! x.com