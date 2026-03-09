Dopo il buon debutto della scorsa settimana, Max Giusti torna questa sera, lunedì 9 marzo, con una nuova puntata di Scherzi a Parte, in onda su Canale 5 subito dopo La Ruota della Fortuna. Ecco le vittime del 9 marzo 2026. Le vittime degli scherzi della puntata sono: Ermal Meta. Matteo Bassetti. Selvaggia Lucarelli. Claudio Amendola. Filippo Bisciglia. Samira Lui. Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi pensati ad hoc e accompagnerà il racconto dei filmati, commentandone il prima e il dopo insieme alle vittime presenti in studio. Inoltre, durante lo show, il conduttore vestirà i panni di alcune delle sue caratterizzazioni più note, dando spazio a sketch originali e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno anche gli ospiti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Scherzi a Parte, ecco le vittime di stasera

Articoli correlati

Scherzi a Parte: ecco le prime vittime della diciassettesima edizione al via staseraRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Scherzi a parte: le vittime della puntata di staseraDopo il boom della prima puntata, stasera torna Scherzi a parte con la conduzione di Max Giusti.

Action Movie | Special Forces Soldier Lurks Like a Ghost in the Forest—Ambushes Criminals!

Approfondimenti e contenuti su Scherzi a Parte ecco le vittime di...

Temi più discussi: Max Giusti riporta Scherzi a Parte su Canale 5: Ecco cosa accade dietro lo scherzo; Max Giusti svela il nuovo Scherzi a Parte su Canale 5: ecco tutte le novità; Scherzi a parte, ecco le prime vittime di Max Giusti: da Gabriel Garko a Lorella Cuccarini; Francesca Barra furiosa a Scherzi a Parte: la reazione.

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntataScherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntata. Gli scherzi della puntata del 9 marzo 2026 su Canale 5 ... tpi.it

Scherzi a parte , Max Gusti mette nei guai l’ex Selvaggia LucarelliTutto pronto per la seconda puntata dell’irriverente show comico: chi saranno i volti noti protagonisti delle beffe degli autori? Anticipazioni. libero.it

Torna “Scherzi a Parte” con Max Giusti. Chi saranno i VIP vittime del 9 marzo Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata - facebook.com facebook

@StefanoVerbania non fare scherzi, non ci provare, forza, forza, forza. Il tuo milan ha vinto il derby, ora tocca a te! x.com