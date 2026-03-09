Scherzi a parte | le vittime della puntata di stasera

Nella puntata di stasera di Scherzi a parte, sono state protagoniste alcune celebrità e personaggi noti, tra cui Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Ermal Meta e Samira Lui. Queste persone sono finite nel mirino degli scherzi messi in atto dal programma, che ha coinvolto vari volti del mondo dello spettacolo e non solo. L'episodio ha visto le vittime partecipare a situazioni create ad hoc per divertire il pubblico.

Dopo il boom della prima puntata, stasera torna Scherzi a parte con la conduzione di Max Giusti. Altri vip saranno vittime di scherzi e verranno presi di mira dagli autori. Diversi i personaggi che saranno protagonisti di gag, paure o derisioni, ignari di essere vittime del longevo programma targato Mediaset. La prima puntata di Scherzi a parte ha realizzato 3.588.000 spettatori con uno share del 26% stravincendo contro il competitor, Ulisse. Stasera il programma di Giusti si sfiderà con la prima puntata di Guerrieri, quindi l'esito degli ascolti tv non sarà scontato. Diversi i personaggi vittime degli scherzi di questa sera e che poi saranno in puntata per scherzare con Max Giusti e vedere con lui e gli altri ciò di cui sono stati protagonisti.