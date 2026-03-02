Scherzi a Parte | ecco le prime vittime della diciassettesima edizione al via stasera

Stasera su Canale 5 parte la diciassettesima edizione di Scherzi a Parte, con Max Giusti alla guida del programma. Le prime vittime degli scherzi sono state già coinvolte nelle prime registrazioni e si preparano a vivere momenti sorprendenti. Lo show torna con nuove gag e situazioni inaspettate, promettendo di intrattenere il pubblico con il suo stile consolidato.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Tutto è pronto per il ritorno di Scherzi a Parte. Stasera, in prima serata su Canale 5, prende il via la diciassettesima edizione dello storico show Mediaset, con l’inedita conduzione di Max Giusti. Quattro gli appuntamenti previsti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Scherzi a Parte: ecco le prime vittime della diciassettesima edizione al via stasera Leggi anche: Scherzi a parte stasera su Canale 5, le “vittime” e gli ospiti della prima puntata con Max Giusti Leggi anche: Scherzi a parte 2026, al via la nuova stagione con Max Giusti, le "vittime" del 2 marzo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scherzi. Temi più discussi: Max Giusti riporta Scherzi a Parte su Canale 5: Ecco cosa accade dietro lo scherzo; Canale 5, torna Scherzi a parte con Max Giusti: le novità del programma in onda dal 2 marzo; Chi vuol essere milionario, puntata 1 marzo: ecco chi ha vinto; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Da Gabriel Garko a Isobel Kinnear fino a Lorella Cuccarini e Paolo conticini, ecco chi è finito negli scherzi dello showParte su Canale 5 la nuova edizione di Scherzi a parte 2026 con Max Giusti. Le vittime della prima puntata del 2 marzo 2026. gazzetta.it Scherzi a Parte, prima puntata del 2 marzo 2026 ecco chi sono le vittime dei nuovi scherziLa nuova edizione di Scherzi a Parte debutta lunedì 2 marzo 2026 in prima serata su Canale 5 con una grande novità: la conduzione di Max Giusti, che ... ilsipontino.net Ho voluto approcciare Scherzi a Parte non solo come conduttore, ma anche come comedian. In studio metterò in scena anche alcune mie parodie e quindi ad accogliere l’ospite di turno ci saranno di volta in volta Alessandro Borghese, Cristiano Malgioglio, A - facebook.com facebook sto raccomandato de Gassmann che stasera suona alle quattro del mattino.. Scherzi a parte ci vediamo stasera a #Sanremo2026 amici vi voglio bene, tanto! x.com