scherzi a parte 2026 al via la nuova stagione con max giusti le vittime del 2 marzo

Lunedì 2 marzo, torna in prima serata su Canale 5 Scherzi a parte. Al timone della nuova edizione c'è Max Giusti, pronto a rinverdire il format con un approccio più dinamico. "Mi libero delle mie paure: ho tolto il freno a mano. Non sarò il classico conduttore", ha rivelato all'Adnkronos. "La cosa che volevo di più era togliere liturgia: niente commenti standard dopo lo scherzo. Ogni puntata è 'tailor made', cucita addosso al cast e alle mie qualità di comedian". Per la puntata d'esordio, la lista degli "inconsapevoli" finiti nel mirino del programma include Gabriel Garko, Isobel Kinnear e Lorella Cuccarini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

