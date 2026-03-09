Scherzi a Parte 2026 chi sono le vittime della seconda puntata del 9 marzo 2026

Nella seconda puntata di Scherzi a Parte 2026, trasmessa il 9 marzo su Canale 5, sono state coinvolte diverse persone come vittime degli scherzi. Il programma, condotto da Max Giusti, ha presentato un cast di personaggi pubblici e non, che sono stati presi di mira con vari scherzi durante la puntata. La trasmissione ha mostrato le reazioni di alcune vittime alle situazioni inaspettate create sul set.

La nuova edizione di Scherzi a Parte 2026 ha riportato su Canale 5 uno dei format più amati della televisione italiana, con una veste rinnovata e la conduzione di Max Giusti, che ha dato nuova energia al programma. Dopo il debutto della prima puntata, l'attenzione è ora rivolta all'appuntamento del 9 marzo, quando andrà in onda la seconda serata. Il pubblico è già in attesa di scoprire quali volti noti finiranno nella rete degli autori, sempre pronti a costruire situazioni estreme e imprevedibili. Chi saranno le nuove vittime? Quali dinamiche vedremo? E quali novità introdurrà il conduttore? Scopriamolo insieme. La seconda puntata di Scherzi a Parte 2026 promette di mantenere lo stesso ritmo serrato del debutto, anche se i nomi ufficiali delle vittime non sono ancora stati confermati.