Natale a Napoli si conclude con la Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito
A Napoli, il Natale si conclude con la tradizionale Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito. L’assessora Armato sottolinea l’importanza di vivere questa festività in una città affollata di visitatori, molti dei quali resteranno fino a domani. Un momento che unisce tradizione e spettacolo, contribuendo a mantenere viva l’atmosfera natalizia nel cuore della città.
Assessora Armato: «Festeggiamo l’Epifania in una città piena di turisti. Qualcuno si tratterrà fino a domani: 447.000 turisti per 3 notti e 553.000 per 4 notti. Ieri sera si è conclusa con grande successo l’Epifania a Piazza Mercato: 60.000 presenze in tre giorni di Fiera della Calza e del Giocattolo» La Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza . 🔗 Leggi su 2anews.it
Epifania, Atitech consegna 60 calze ai bambini di Napoli Nord - Si conclude il “Natale Solidale': dal 20 dicembre sono stati distribuiti quotidianamente 130 pasti caldi gratuiti alle famiglie più vulnerabili dei quartieri settentrionali della città. adnkronos.com
Calze della Befana alle famiglie di Napoli Nord, l'iniziativa - “In una città come Napoli, dove le disuguaglianze colpiscono soprattutto le periferie, la Mensa Solidale Atitech rappresenta un presidio concreto di responsabilità sociale d’impresa, capace di offrire ... napolitoday.it
Napoli, la pioggia non ferma la Befana dei vigili del fuoco: festa con duemila bambini - Anche quest’anno come da tradizione la Befana si è calata in sella a una scopa da Palazzo Reale lanciando caramelle ai bambini in attesa ... msn.com
