A Napoli, il Natale si conclude con la tradizionale Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito. L’assessora Armato sottolinea l’importanza di vivere questa festività in una città affollata di visitatori, molti dei quali resteranno fino a domani. Un momento che unisce tradizione e spettacolo, contribuendo a mantenere viva l’atmosfera natalizia nel cuore della città.

Assessora Armato: «Festeggiamo l’Epifania in una città piena di turisti. Qualcuno si tratterrà fino a domani: 447.000 turisti per 3 notti e 553.000 per 4 notti. Ieri sera si è conclusa con grande successo l’Epifania a Piazza Mercato: 60.000 presenze in tre giorni di Fiera della Calza e del Giocattolo» La Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Natale a Napoli si conclude con la Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito

Leggi anche: Torna la spettacolare Befana dei Vigili del Fuoco in piazza del Plebiscito

Leggi anche: Epifania, a Napoli 'atterra' la Befana dei Vigili del Fuoco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il cartellone di ‘Predappio vive il Natale’ si conclude con la festa dell’Epifania; Gli eventi a Sant'Agnello fino alla Befana - - Quotidiano di Informazioni Online; Viterbo, il “Natale in Fattoria” si conclude con l’arrivo della Befana; Borgo di Natale a Conversano: ultimi appuntamenti tra musica, spettacoli e tradizione.

Epifania, Atitech consegna 60 calze ai bambini di Napoli Nord - Si conclude il “Natale Solidale': dal 20 dicembre sono stati distribuiti quotidianamente 130 pasti caldi gratuiti alle famiglie più vulnerabili dei quartieri settentrionali della città. adnkronos.com