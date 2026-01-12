Scherma | Oro e argento per la Campania sulle pedane del circuito europeo cadetti

La regione Campania si distingue nel circuito europeo cadetti di scherma, conquistando una medaglia d’oro con la spadista Rinaldi e un argento con lo sciabolatore Manzo. Risultati che testimoniano il talento e l’impegno delle giovani promesse locali, confermando il ruolo di questa regione nello sviluppo della scherma italiana a livello internazionale.

Scherma, Campania protagonista nel circuito europeo cadetti: oro per la spadista napoletana Rinaldi, argento per lo sciabolatore partenopeo Manzo. Nel vincente fine settimana della scherma italiana anche il movimento campano ha esultato grazie ad i suoi giovani portacolori. A Bratislava la spadista napoletana Elisabetta Rinaldi, portacolori del Club Sportivo Partenopeo, ha raggiunto il successo nella prova a squadre del Circuito Europeo Cadetti, la kermesse continentale dedicata agli under 17. Al fianco di Carola Calogiuri, Agnese De Caprio, e Anita Negroni, l’allieva del maestro Antonio Iannaccone ha conquistato il gradino più alto del podio con la vittoria per 45-30 sulla formazione Italia-1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

