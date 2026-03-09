Scelgo Arezzo | Il consiglio comunale discuta la nostra proposta sui Consigli di quartiere e di frazione

Un gruppo di cittadini ha chiesto al consiglio comunale di discutere una proposta riguardante i Consigli di quartiere e di frazione. L’obiettivo è migliorare il rapporto tra l’amministrazione e i residenti, favorendo strumenti di partecipazione più efficaci. La richiesta è stata presentata ufficialmente e sarà valutata nelle prossime sedute del consiglio.

“Appello a tutti i gruppi consiliari: c’è tempo prima della fine della consiliatura, sarebbe importante dare un segnale per allargare la partecipazione dei cittadini e ridurre la distanza con l’amministrazione” “Rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini e promuovere strumenti concreti di partecipazione alla vita pubblica”. Così i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileano la proposta, depositata nei mesi scorsi dal gruppo consiliare Scelgo Arezzo, di istituire i consigli di frazione e di quartiere, con l’obiettivo di dare più voce ai cittadini e accorciare la distanza con chi amministra la città. “Facciamo appello –... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

