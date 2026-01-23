Comune di Arezzo torna il Consiglio Comunale

Il Comune di Arezzo riprende le sue attività con la prima seduta del Consiglio Comunale del 2026. L’incontro, che segna l’avvio delle decisioni istituzionali per l’anno in corso, rappresenta un momento importante per l’amministrazione e la comunità locale. La riunione consentirà di affrontare temi e progetti in programma, contribuendo alla gestione e allo sviluppo del territorio.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – . Prima seduta del nuovo anno per il Consiglio Comunale. È convocata per giovedì 29 gennaio alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, sono all’ordine del giorno una variazione d’urgenza al bilancio di previsione 20262028, cinque pratiche urbanistiche e nove fra mozioni e atti di indirizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune di Arezzo, torna il Consiglio Comunale Leggi anche: Comune di Arezzo, torna il Consiglio Comunale Comune di Baronissi, approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Urbanistico ComunaleIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato definitivamente l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa variante, rappresentando un momento importante per la pianificazione urbanistica della città. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. seduta Consiglio Comunale 18.12.2025 Argomenti discussi: AIMA e MUMEC insieme per un museo inclusivo: al via Storie da Museo per persone con Alzheimer; La Minerva torna nella sua città dal 15 febbraio al 6 settembre: dopo la Chimera è l'altro grande bronzo aretino; Esplosione in un edificio nel comune di Arezzo, tre i feriti; Scrittori in Circolo- Biblioteca Città di Arezzo. La Minerva torna nella sua città dal 15 febbraio al 6 settembre: dopo la Chimera è l'altro grande bronzo aretinoLa statua della dea romana al centro di un’esposizione al Museo archeologico. Il ministro Giuli a ottobre aveva annunciato l'evento ... corrierediarezzo.it Torna la stagione dell’Associazione Le 7 Note alla Casa della Musica di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’ArezzoSabato 24 gennaio ArkAttak Cello Orchestra in concerto per la Festa della Toscana ... msn.com AREZZO. WELFARE DI COMUNITÀ: IL COMUNE RINGRAZIA LE ASSOCIAZIONI PER L'AIUTO CONCRETO ALLE FAMIGLIE ARETINE Misericordia, Arezzo nel Cuore, PB73, Finestra del Sole, Tecla. Va a queste associazioni il ringraziamento dell'Amministra - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.