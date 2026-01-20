Automobilisti foggiani indisciplinati | 45mila multe in un anno Oltre 1200 sporcaccioni beccati dalle fototrappole

Nel corso di un anno, sono state emesse circa 45.000 multe a Foggia a causa di comportamenti alla guida non corretti, e più di 1.200 persone sono state multate per lanciare rifiuti. Questa mattina, in occasione della festa di San Sebastiano, la Polizia Locale ha partecipato alla messa presso la chiesa di San Paolo, officiata dal vescovo Monsignor Giorgio Ferretti.

La ricorrenza è stata anche occasione per fare il punto sull'attività svolta in città, con gli interventi della sindaca Maria Aida Episcopo, dell'assessora al ramo Daniela Patano e del comandante Vincenzo Manzo. Nel 2025 la Centrale Radio Operativa, attiva 24 ore su 24, ha gestito 8.818 richieste di intervento. Sul fronte della polizia stradale sono state accertate 46.260 violazioni al Codice della Strada (oltre 3,35 milioni di euro), con 836 sinistri rilevati, di cui 460 con lesioni e nove mortali. In ambito di sicurezza urbana, la Polizia Locale ha partecipato a 268 servizi congiunti di ordine pubblico con le altre forze dell'ordine, impiegando oltre 7.

