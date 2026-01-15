A Cesano Boscone, i controlli della Polizia locale hanno portato all’identificazione di persone che abbandonavano rifiuti per strada e, in alcuni casi, dimenticavano documenti. Le sanzioni possono arrivare fino a 18.000 euro. Questa attività mira a promuovere comportamenti più responsabili e a mantenere il decoro urbano, rafforzando la tutela dell’ambiente e la sicurezza della comunità.

Cesano Boscone (Milano) – Sanzionati e denunciati, gli incivili beccati dalla Polizia locale ora rischiano grosso, come tutti i vandali che abbandonano rifiuti in strada. Dall’approvazione del recente decreto che ha introdotto, dallo scorso anno, pene severe e tolleranza zero nei confronti dei reati ambientali, i responsabili di abbandoni di rifiuti sono puniti con sanzioni fino a 18mila euro, fermo amministrativo del veicolo utilizzato per commettere l’illecito, sospensione della patente e reclusione fino a sei anni (in caso di rifiuti pericolosi e con aggravanti). Negli ultimi giorni, la Polizia locale di Cesano è intervenuta in diverse zone del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbandonano rifiuti per strada ma “dimenticano” dei documenti: beccati, sanzioni fino a 18mila euro

