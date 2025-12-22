Perugia aggredisce i carabinieri durante un controllo e dall' auto spunta la droga | arrestato
Due arresti per droga a Perugia nel corso di una operazione di controllo svolta a Monteluce dai militari del sesto Battaglione “Toscana” e delle Stazioni di Perugia-Fortebraccio e Ponte San Giovanni.I due arrestati sono un italiano e un albanese, entrambi di 24 anni, con l'accusa di detenzione ai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
