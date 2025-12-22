Perugia aggredisce i carabinieri durante un controllo e dall' auto spunta la droga | arrestato

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due arresti per droga a Perugia nel corso di una operazione di controllo svolta a Monteluce dai militari del sesto Battaglione “Toscana” e delle Stazioni di Perugia-Fortebraccio e Ponte San Giovanni.I due arrestati sono un italiano e un albanese, entrambi di 24 anni, con l'accusa di detenzione ai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia aggredisce i carabinieri durante un controllo e dall auto spunta la droga arrestato

© Perugiatoday.it - Perugia, aggredisce i carabinieri durante un controllo e dall'auto spunta la droga: arrestato

Leggi anche: Getta la droga dall'auto durante un controllo, arrestato un trentatreenne

Leggi anche: Aggredisce i Carabinieri con calci e pugni durante controllo: arrestato un 45enne per resistenza e spaccio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Carabinieri bloccano giovane con droga nel centro di Perugia.

perugia aggredisce carabinieri durantePerugia, arrestato 23enne per spaccio: fermato a Ponte Valleceppi con cocaina e contanti - Un 23enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia per detenzione ai fini di ... corrieredellumbria.it

Perugia, in auto con più di 30 dosi di cocaina: arrestato - Un 23enne di nazionalità albanese e senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Perugia per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. umbria24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.