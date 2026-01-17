Nella notte, durante controlli in Val Fortore, i carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno arrestato un uomo del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre lanciava droga dall’auto durante un controllo. L’intervento si inserisce in un’azione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Controlli serrati nella notte in Val Fortore, dove i carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno arrestato un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un posto di controllo in una zona periferica del centro fortorino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno notato che dall’auto fermata era stato lanciato qualcosa sull’asfalto. Il recupero immediato ha permesso di sequestrare sei involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa cinque grammi, oltre a un pezzo di hashish di circa quindici grammi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lancia la droga dall’auto durante il controllo: arrestato nella notte in Val Fortore

