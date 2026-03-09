Scandalo social per Jessie Buckley | i fan la attaccano perché non ama i gatti ma ha ritrattato

Jessie Buckley, attrice candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista, si è trovata al centro di un caso sui social media dopo aver dichiarato di non amare i gatti. La sua posizione ha suscitato reazioni di disapprovazione da parte dei fan, che l’hanno criticata pubblicamente. Successivamente, Buckley ha ritrattato le sue parole, cercando di chiarire la propria posizione.

Jessie Buckley è considerata la favorita assoluta per l’Oscar come miglior attrice protagonista grazie alla sua straziante interpretazione in Hamnet, il dramma d’epoca diretto da Chloe Zhao che racconta la storia di Agnes Hathaway, moglie di William Shakespeare, alle prese con la morte del figlio undicenne. Ha già portato a casa un Golden Globe, un BAFTA e un Actor Award. Eppure, proprio mentre si avvicina il momento più importante della stagione dei premi, l’attrice irlandese si è ritrovata al centro di una controversia che non ha nulla a che fare con la sua bravura recitativa. Tutto è iniziato con un’intervista che risale a novembre scorso, quando Buckley e il suo co-protagonista Paul Mescal erano ospiti del podcast Happy Sad Confused per promuovere Hamnet. 🔗 Leggi su Screenworld.it

