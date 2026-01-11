Hamnet Jessie Buckley elogia Chloé Zhao | Lavorare con lei mi ha ricordato cosa significa essere artista

Jessie Buckley, protagonista di Fargo e La sposa, ha espresso grande apprezzamento per Chloé Zhao, regista di Nomadland. Dopo aver ricevuto il premio come miglior attrice ai Critics' Choice Awards, Buckley ha condiviso che lavorare con Zhao le ha ricordato il significato autentico di essere artista. Le parole della attrice sottolineano il rispetto e l’ispirazione derivati dalla collaborazione con la regista.

La star di Fargo e La sposa! ha dedicato parole al miele per la regista di Nomadland dopo aver vinto il premio come miglior attrice ai Critics' Choice Awards. Jessie Buckley ha reso omaggio nuovamente a Chloé Zhao, la regista di Hamnet - Nel nome del figlio, grazie al quale la star ha vinto il premio come miglior attrice ai Critics' Choice Awards. Buckley è una delle star in ascesa a Hollywood e la vedremo presto in La sposa! di Maggie Gyllenhaal. Hamnet - Nel nome del figlio, diretto dalla regista premio Oscar per Nomadland Chloé Zhao, racconta la storia che non è mai stata rivelata e la perdita che ha ispirato la creazione del capolavoro senza tempo scritto da William Shakespeare, Amleto. Critics Choice Awards 2026: Elle Fanning fa il grande passo in abito dorato mentre lei e Chelsea Handler guidano le star meglio vestite sul tappeto rosso.

'Hamnet': Jessie Buckley and Paul Mescal 'crackle' with chemistry in absolutely devastating film - Jessie Buckley stars as Agnes and Paul Mescal as William Shakespeare in director Chloé Zhao’s HAMNET, a Focus Features release (Agata Grzybowska) "It's about those three things, love, death and ... yahoo.com

5 febbraio Hamnet in Italia 5 marzo The Bride in Italia. LA DOPPIETTA DI JESSIE BUCKLEY. Tutto per me. x.com

Jessie Buckley vince il Critics Choice Award come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Hamnet. Durante il suo acceptance speech ringrazia il collega co-protagonista Paul Mescal #jessiebuckley #paulmescal #criticschoiceawards #awa - facebook.com facebook

