Jessie Buckley e Olivia Colman si danno battaglia

Jessie Buckley e Olivia Colman si sfidano in una scena di un nuovo film, ispirata a una vicenda assurda. La scena mostra due attrici che interpretano personaggi coinvolti in un conflitto insolito, nato da un equivoco tra vicini di casa. La produzione ha scelto di rappresentare questa situazione bizzarra con dettagli realistici, creando un’atmosfera credibile e coinvolgente. Sul set, le attrici si sono confrontate con entusiasmo e spontaneità.

© Iodonna.it - Jessie Buckley e Olivia Colman si danno battaglia

L a vicenda che racconta è molto stramba, eppure non è difficile credere che sia tratta da una storia vera. Cattiverie a domicilio, commedia inglese con protagoniste Jessie Buckley e Olivia Colman, parla di condizione femminile e patriarcato, aspetti molto concreti e attuali. “Cattiverie a domicilio” con Olivia Colman, il trailer X Leggi anche › Olivia Colman, protagonista del film “I Roses”: «In un matrimonio gli sbagli non contano» Cattiverie a domicilio su RaiPlay, trama e recensione del film. 1922. Nella piccola cittadina inglese di Littlehampton, Edith Swan, zitella che vive con i genitori, comincia improvvisamente a ricevere lettere anonime, volgari e piene d’insulti a lei diretti. 🔗 Leggi su Iodonna.it Jessie Buckley: età, carriera e marito dell’attrice di HamnetJessie Buckley, attrice britannica nota per il suo ruolo in Hamnet di Chloé Zhao, ha consolidato la sua carriera a Hollywood. Leggi anche: I Roses, su Disney+ il film con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Jessie Buckley prima di Hamnet: la scandalosa storia vera di Cattiverie a Domicilio; Hamnet. Nel nome del figlio regia di Chloé Zhao; Cattiverie a domicilio, in tv una commedia nera da non perdere; 3 splendidi film da vedere gratis su RaiPlay questa settimana. Jessie Buckley prima di Hament: la scandalosa storia vera di Cattiverie a DomicilioPrima del successo di Hamnet, Jessie Buckley è stata protagonista di Cattiverie a Domicilio, dark comedy ispirata al vero scandalo che sconvolse l'Inghilterra negli Anni Venti. Tra pettegolezzi e veri ... comingsoon.it Cattiverie a domicilio, Rai 3/ Trama e cast del divertente giallo inglese, in onda oggi 20 febbraio 2026Cattiverie a domicilio, in onda oggi, venerdì 20 febbraio, su Rai 3 alle 21.25, è una commedia thriller diretta da Thea Sharrock con Jessie Buckley. ilsussidiario.net La pin-up del giorno: Jessie Buckley, che si è pure vinta i BAFTA. - facebook.com facebook Jessie Buckley e Cillian Murphy fotografati ai BAFTA 2026. P.S. Jessie Buckley vince come miglior attrice protagonista per “Hamnet” di Chloé Zhao. x.com