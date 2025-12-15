Giuntoli Fiorentina il club viola sta davvero pensando all’ex dirigente della Juventus? Tutta la verità dopo le ultime voci

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile approdo di Giuntoli alla Fiorentina, dopo il suo addio alla Juventus. Tuttavia, fonti attendibili e esperti di mercato hanno smentito categoricamente queste indiscrezioni, chiarendo la posizione del dirigente e mettendo fine alle speculazioni riguardo a un suo possibile trasferimento in maglia viola.

© Juventusnews24.com - Giuntoli Fiorentina, il club viola sta davvero pensando all'ex dirigente della Juventus? Tutta la verità dopo le ultime voci Giuntoli Fiorentina, le voci insistenti sul possibile approdo a Firenze del dirigente ex Juve vengono smentite seccamente dall'esperto di mercato. Il futuro professionale di Cristiano Giuntoli continua a tenere banco come uno degli argomenti più caldi e dibattuti nei salotti del calcio italiano. Da quando il dirigente ha concluso la sua esperienza dirigenziale alla Juventus, il suo nome è diventato ciclicamente l'oggetto del desiderio di numerosi club ambiziosi che puntano a ristrutturare la propria area tecnica con una figura di comprovato spessore ed esperienza internazionale. Nelle ultime settimane, il tam-tam mediatico si era fatto particolarmente insistente e rumoroso riguardo a un possibile, clamoroso approdo alla Fiorentina.

