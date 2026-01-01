Chiesa Juventus Rampulla non ha dubbi sul ritorno | Lo vedrei bene per questi motivi qui Le sue parole dopo le voci degli ultimi giorni

Rampulla esprime un parere positivo sul possibile ritorno di Chiesa alla Juventus. Secondo l’ex portiere, questa scelta potrebbe favorire il giocatore, il club e la Nazionale, contribuendo a ristabilire continuità e equilibrio. Le sue parole arrivano in un momento di discussione sulle recenti voci di mercato, offrendo un’analisi equilibrata e ponderata sulla situazione.

Chiesa Juventus, Rampulla approva il rientro dell’esterno: servirebbe a lui, al club e alla Nazionale per ritrovare continuità. Le parole. Le dinamiche del mercato di riparazione si nutrono spesso di clamorosi “cavalli di ritorno”, ipotesi affascinanti che dividono inevitabilmente critica e tifoseria. Una delle suggestioni più calde e discusse delle ultime ore riguarda il possibile rientro alla base dell’esterno offensivo attualmente all’estero, una prospettiva che sta facendo molto rumore nell’ambiente. A benedire questa eventuale operazione di mercato è intervenuto un volto storico della tradizione bianconera: Michelangelo Rampulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

