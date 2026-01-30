Vince quasi 2 milioni al Turista per Sempre il figlio disoccupato 40enne fa causa al padre | Voglio 1800 euro al mese

A Treviso, un 40enne disoccupato ha deciso di fare causa al padre, vincendo quasi 2 milioni di euro al gioco. Ora chiede 1.800 euro al mese, spiegando che vuole sistemarsi economicamente. La vicenda ha acceso un acceso dibattito in città, tra chi sostiene che si tratti di un caso eccessivo e chi invece ritiene che i figli abbiano diritto a chiedere il giusto supporto ai genitori. La famiglia si trova ora al centro di una disputa che mette in discussione i legami e le responsabilità di un rapporto che sembrava solido.

Treviso, 30 gennaio 2026 – I soldi non fanno la felicità – secondo il famoso detto – ma possono contribuire a distruggere l’armonia familiare o a far saltare amicizie consolidate nel tempo. E’ il caso di quanto è accaduto in provincia di Treviso, dove la vincita di quasi 2 milioni di euro da parte di un uomo di 68 anni ha innescato una vera e propria bufera in famiglia, sfociata in una guerra a colpi di avvocato. Infatti, alla luce di questo improvviso colpo di fortuna, il figlio 40enne disoccupato che vive a Faenza (nel Ravennate) ora chiede di essere mantenuto dal padre. Davanti all’ineluttabile rifiuto dell’anziano, il figlio non si è arreso e ha avviato azioni legali per ottenere una parte del denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto due milioni di euro, ma la sua felicità si è complicata subito.

Un uomo di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci.

