Lavori servizio idrico | erogazione acqua interrotta per diverse ore con possibili disagi

Si informa che, per interventi di manutenzione, l’erogazione dell’acqua a San Vito dei Normanni potrebbe essere interrotta o ridotta per diverse ore. Acquedotto Pugliese sta lavorando per migliorare il servizio e ridurre eventuali disagi. Si consiglia di pianificare l’uso dell’acqua di conseguenza e di seguire eventuali aggiornamenti sulla situazione.

SAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di San Vito dei Normanni. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere acquedottistiche.Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la.

