Nel calcio Uisp a 11, l'Amatori Castelnuovo prosegue la sua buona forma, battendo il Pugliola/Bellavista e consolidando la posizione in classifica. La squadra si avvicina alle zone alte, mentre il Sarzana calcio rimane fermo sul pareggio contro la Serra. Una giornata che conferma l'equilibrio e la competitività del campionato, offrendo spunti interessanti per le prossime partite.

La Spezia, 23 dicembre 2025 – Nuovo scatto dell' Amatori Castelnuovo, che vince contro il PugliolaBellavista e lascia indietro il Sarzana calcio, bloccata sul pari dalla Serra. Castelnovesi che concludono il 2025 felici, solitari in vetta del Girone 1, perché il campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra riprende sabato 10 gennaio, mentre i sarzanesi vengono appaiati dall' Amatori Per Lucio che ne rifilano addirittura 7 allo Sporting Bacco. Nel Girone 2, invece, riprende a viaggiare forte l' Aston Uella Carrara, capolista con 3 punti di vantaggio su Riomaior Bar O'Netto e Rangers Soliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio a forza 7, il Castelnuovo festeggia

Leggi anche: Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio a forza 5, Blues Boys sempre frenato

Leggi anche: Calcio Uisp a 11: Ragadini fa tris e l'Amatori Filattiera va k.o.

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calcio Uisp a 11: il Pegazzano stupisce tutti e Oddo ne fa 4; Campionato Uisp Prato, Bellini Giacomo e Kickers Narnali accorciano la classifica; Amatori UISP, resoconto dell’11ª giornata; Tabellino partita Virtus San Pancrazio vs Real Cellino Calcio.

Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio a forza 7, il Castelnuovo festeggia - La Spezia, 23 dicembre 2025 – Nuovo scatto dell' Amatori Castelnuovo, che vince contro il Pugliola/Bellavista e lascia indietro il Sarzana calcio, bloccata sul pari dalla Serra. msn.com