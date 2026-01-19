Calcio Uisp a 11 | Castelnuovo Sarzana e Aston Uella Carrara campioni d' inverno

Nel calcio Uisp a 11, Castelnuovo e Sarzana Calcio si sono distinti conquistando la posizione di campioni d'inverno. Le vittorie delle due squadre, ammesse alla fase successiva del torneo, sottolineano il loro buon andamento nella prima metà della stagione. La classifica evidenzia un equilibrio competitivo e promette interessanti sfide nel proseguo del campionato.

La Spezia, 19 gennaio 2026 – Vincono entrambe i due leader, Amatori Castelnuovo e Sarzana Calcio, che si laureano così, insieme, campioni d'inverno. Questo nella quindicesima e ultima giornata di andata del Girone 1, nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, dove il Pegazzano riesce a bloccare sul pari il Blues Boys. Nel Girone 2, nonostante il pareggio col Delta del Caprio, in testa resta l' Aston Uella Carrara, con il Rangers Soliera ora soltanto a -2, dopo la cinquina rifilata all'Atletico Gordana (e il Riomaior Bar O'Netto a -5). GIRONE 1 Risultati: Asd Sarzana Calcio-Us Ceserano 4-0 (Giubasso U. 🔗 Leggi su Lanazione.it

