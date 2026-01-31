Sarri | Lazio non serena Stadio vuoto un atto d’amore Basic stoccata sul rinnovo | Ho detto sì ma poi…
Dopo una vittoria all’ultimo secondo contro il Genoa, Sarri si presenta in conferenza stampa con il volto teso. Il tecnico biancoceleste critica lo stadio vuoto, definendolo un atto d’amore, e spiega che la Lazio non si sente serena. Sul fronte rinnovi, l’allenatore fa capire di aver detto sì, ma poi qualcosa si è bloccato. La squadra ha portato a casa tre punti pesanti, grazie a un rigore di Cataldi, ma l’atmosfera resta complessa.
Il tecnico biancoceleste in conferenza stampa dopo la rocambolesca vittoria contro De Rossi che regala un briciolo di tranquillità La Lazio porta a casa tre punti molto pesanti contro il Genoa, segnando all’ultimo secondo grazie a un calcio di rigore trasformato da Cataldi. Una vittoria rocambolesca arrivata in un’atmosfera di deserto totale. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le sue parole e quelle di Toma Basic, al veleno sul rinnovo. Prima le dichiarazioni del mister: Che sensazioni ha? “Contento prima di tutto per i ragazzi. Un momento difficile, situazioni non delineate, ragazzi in confusione, la squadra non era serena stasera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Lazio, rosso a Zac e a Basic, poi Noslin regala i tre punti a Sarri
Nell'incontro tra Lazio e avversari, Zac e Basic vengono espulsi nel secondo tempo, complicando la situazione per i biancocelesti.
La stoccata di Sarri alla Lazio: “Non parlo di arbitri, l’ho fatto una volta e mi hanno fatto un comunicato contro”
In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha commentato il pareggio della Lazio contro la Cremonese, sottolineando aspetti tecnici e di gioco.
