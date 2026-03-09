A partire dal 9 marzo 2026, i cittadini di Saronno dovranno utilizzare esclusivamente l’app IO per accedere ai servizi pubblici, poiché la distribuzione di carta verrà interrotta. La decisione riguarda tutti i servizi forniti dal Comune e da Saronno Servizi S.p.A., con l’obiettivo di semplificare le procedure e ridurre l’uso di supporti cartacei. La misura interessa sia le comunicazioni ufficiali sia le pratiche amministrative quotidiane.

La digitalizzazione dei servizi pubblici sta raggiungendo nuovi livelli di efficienza nel cuore della provincia di Varese, dove Saronno Servizi S.p.A. ha attivato un sistema che trasforma radicalmente il rapporto tra amministrazione e cittadino. Grazie all’integrazione con la piattaforma nazionale SEND e l’App IO, gli avvisi di pagamento e gli atti amministrativi giungeranno direttamente sullo smartphone dell’utente, eliminando i tempi morti legati alla posta cartacea. Questa innovazione, attiva a partire da oggi, 9 marzo 2026, promette di ridurre drasticamente i costi di gestione per l’ente e di semplificare le procedure per residenti e imprese della zona di Saronno e Tradate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronno: fine carta, tutto su App IO dal 9 marzo 2026

