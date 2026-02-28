Io sono Farah anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026 su Canale 5

28 feb 2026

Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 2 al 6 marzo, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Dopo una settimana ricca di puntate extra in prime time, la messa in onda serale torna alla sua programmazione consueta, e ritroveremo Io sono Farah di sera solo venerdì 6 marzo. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme. Tahir, Farah e Kerim tornano a casa. I tre vengono accolti calorosamente da Gulsina e Bade. Nel frattempo Behnam e Orhan stringono un accordo e – subito dopo il ritrovamento del corpo di Ali Galip – incaricano Mehmet di trovare l’assassino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

