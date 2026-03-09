Sarnico il sindaco Arcangeli si dimette | Grave slealtà politica di membri della mia giunta

Il sindaco di Sarnico ha annunciato le sue dimissioni domenica 8 marzo attraverso un video pubblicato sui social. In un messaggio pubblico, ha accusato alcuni membri della sua giunta di aver agito con grave slealtà politica. La decisione di lasciare il ruolo è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato attenzione tra i cittadini e le istituzioni locali.

Sarnico. Il sindaco Vigilio Arcangeli si è dimesso domenica 8 marzo, ha annunciato la sua decisione con un video pubblicato sui social. “Con profonda sofferenza ma con la testa alta annuncio le mie dimissioni – afferma in un video mentre legge seduto su una poltrona di pelle -. La mia decisione non è determinata dalla stanchezza nè da una mia mancanza di amore per il nostro Paese. Nasce da un atto di grave slealtà politica: alcuni membri della mia giunta, Mauro Cadei, Luca Fusini, Elisa Gualini e Lorenzo Bellini, persone a cui avevo affidato deleghe importanti, hanno deciso di voltare le spalle al mio progetto, hanno deciso insieme alla minoranza di far decadere il consiglio comunale decretando l’arrivo di un commissario prefettizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sarnico, il sindaco Vigilio Arcangeli si è dimesso: "Una decisione sofferta"

