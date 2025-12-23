Cervia si dimette il sindaco Missiroli | Ribadisco mia estraneità

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le sue dimissioni, dichiarando di voler chiarire la propria estraneità da eventuali controversie. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale, sottolineando il senso di responsabilità e il rispetto per l’istituzione. Con questa scelta, Missiroli si prende un momento di riflessione, mantenendo un atteggiamento di trasparenza e rispetto nei confronti della comunità.

(Adnkronos) – Il sindaco di Cervia (Ravenna), Mattia Missiroli, si dimette. L'annuncio con una nota. "Oggi sento il dovere di compiere un passo indietro. In questo momento non sarebbe possibile affrontare una situazione così complessa con la necessaria lucidità, né garantire la serenità che l'istituzione comunale merita. Ritengo quindi responsabile destinare ogni energia alla tutela della .

