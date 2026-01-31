Valentina Baldini il medico con la Sma nominata cavaliere da Mattarella | Una vita per la ricerca
Bologna, 31 gennaio 2026 – Valentina Baldini, 30 anni, di Bologna, entra nella lista dei 31 nuovi cavalieri al merito nominati da Sergio Mattarella. Il riconoscimento arriva per il suo impegno nella ricerca e per aver dedicato la vita a combattere la Sma, la sclerosi multipla atrofizzante. Baldini, che ha scelto di usare la sua esperienza personale per aiutare gli altri, si aggiunge a un gruppo di italiani premiati per il lavoro e la dedizione.
Bologna, 31 gennaio 2026 – C’è anche Valentina Baldini, 30 anni, residente a Bologna, tra i nuovi 31 cavalieri al merito nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre a Giovanni Giugliano, il carabiniere eroe che la scorsa estate salvò una bambina disabile a Riccione, è stata nominata per “l’impegno nella valorizzazione e nella tutela della salute psico-fisica” il medico specialista in psichiatria, dottoranda di ricerca in Neuroscienze prossima al conseguimento del titolo e ricercatrice universitaria. Il medico convive con la Sma ed è presidente di due associazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
