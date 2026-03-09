Sara Dal Bò | record storico e podio completo per

Durante i campionati nazionali under 17 a Roma, la società Pordenonese ha ottenuto un risultato storico, conquistando un record e portando a casa tutte le medaglie del podio. La giornata ha visto protagonisti atleti della stessa società che hanno dominato la competizione, segnando un momento importante per la pesistica italiana.

La pesistica italiana ha vissuto una giornata di trionfo assoluto durante i recenti campionati nazionali under 17 svoltisi a Roma, dove la società Pordenonese ha dominato la scena con un risultato senza precedenti. La squadra del Friuli-Venezia Giulia si è aggiudicata il titolo di campione d'Italia, occupando tutti i gradini del podio nella categoria superiore ai 77 chili grazie alle prestazioni delle atlete Sara Dal Bò, Carlotta Cavaliere e Alessia Bellia. In questa competizione, che si è conclusa con successo per l'organizzazione sportiva locale, le atlete hanno stabilito nuovi record personali e nazionali, confermando la crescita costante del settore giovanile.