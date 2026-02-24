Tempesta di neve a New York record storico dal 1963
Una forte nevicata ha colpito New York, causando un blackout che ha lasciato senza energia oltre 600mila abitanti. La tempesta, la più intensa dal 1963, ha anche costretto a cancellare migliaia di voli e ha portato all’attivazione dello stato di emergenza in quattro stati. Le strade sono diventate impraticabili, e molte zone sono rimaste isolate. La neve continua a cadere intensamente, creando disagi diffusi in tutta l’area.
New York sepolta dalla neve a causa della tempesta invernale che sta colpendo il nordest degli Stati Uniti, una delle peggiori degli ultimi 150 anni. A Islip, nello Stato di New York, sono caduti più di 74 centimetri di neve, il dato più alto dal 1963 secondo il National Weather Service. Il record precedente risale al 9 e 10 febbraio 2013. La portata dell’ondata di maltempo è enorme nel complesso, oltre 40 milioni di persone sono ancora sottoposte ad allerta invernale e gli avvisi di bufera di neve si estendono per oltre 960 chilometri lungo la costa orientale. L’Nbc riferisce che oltre 600mila persone sono senza elettricità nel Nord-Est. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
