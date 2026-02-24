Una forte nevicata ha colpito New York, causando un blackout che ha lasciato senza energia oltre 600mila abitanti. La tempesta, la più intensa dal 1963, ha anche costretto a cancellare migliaia di voli e ha portato all’attivazione dello stato di emergenza in quattro stati. Le strade sono diventate impraticabili, e molte zone sono rimaste isolate. La neve continua a cadere intensamente, creando disagi diffusi in tutta l’area.

New York sepolta dalla neve a causa della tempesta invernale che sta colpendo il nordest degli Stati Uniti, una delle peggiori degli ultimi 150 anni. A Islip, nello Stato di New York, sono caduti più di 74 centimetri di neve, il dato più alto dal 1963 secondo il National Weather Service. Il record precedente risale al 9 e 10 febbraio 2013. La portata dell’ondata di maltempo è enorme nel complesso, oltre 40 milioni di persone sono ancora sottoposte ad allerta invernale e gli avvisi di bufera di neve si estendono per oltre 960 chilometri lungo la costa orientale. L’Nbc riferisce che oltre 600mila persone sono senza elettricità nel Nord-Est. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Tempesta di neve a New York, record storico dal 1963: oltre 40 milioni di persone in allertaUna tempesta di neve ha investito New York, provocando il peggior accumulo di neve dal 1963 e mettendo in allerta oltre 40 milioni di persone nella regione.

La super tempesta investe New York, neve record e incubo ghiaccioUna forte tempesta di ghiaccio sta interessando il nord-est degli Stati Uniti, tra cui New York, provocando nevicate abbondanti e temperature molto basse.

Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: New York paralizzata dalla neve: Mamdani dichiara lo stato di emergenza. Le FOTO; La tempesta di neve a New York; New York è paralizzata dalla neve: le immagini da Times Square. Cinquemila i voli cancellati; New York paralizzata dalla peggiore tempesta di neve degli ultimi 10 anni.

Tempesta di neve a New York, record storico dal 1963: oltre 40 milioni di persone in allertaNevicate record a New York e nel Nord-Est degli Stati Uniti: oltre 40 milioni di persone sotto allerta, migliaia di voli cancellati e stato di emergenza in quattro Stati. È tra le peggiori tempeste de ... adnkronos.com

Tempesta di neve nel nordest degli Stati Uniti: oltre 600mila persone senza elettricitàSono oltre 10mila i voli cancellati da domenica a oggi in tutto il Paese. Gli interventi di ripristino della rete elettrica proseguono a rilento, rallentati dal maltempo ... ilfattoquotidiano.it

Radio Deejay. . Un’intensa nevicata ha imbiancato New York trasformando Central Park in un’enorme arena improvvisata. Tra risate e cori, è partita una battaglia a palle di neve che ha coinvolto anche un’auto della polizia. Gli agenti, però, hanno reagito con i - facebook.com facebook

Il regalo della buonanotte. L’immagine satellitare diffusa dal NOAA mostra la tempesta invernale che ha colpito le zone settentrionali della East Coast. A New York City sono caduti 52 cm di neve, mentre a Islip (Long Island) si sono raggiunti 75 cm: un dato ecc x.com