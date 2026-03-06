Consiglio comunale Andrea Cardello eletto presidente della Commissione Bilancio

Oggi nel consiglio comunale di Catania, Andrea Cardello è stato eletto presidente della Commissione Bilancio. La sua nomina è avvenuta durante la riunione, alla presenza dei vari consiglieri. La scelta è stata confermata con il voto unanime dei presenti. La Commissione Bilancio si occuperà di analizzare e discutere le questioni finanziarie del Comune.

"L'obiettivo - ha detto Cardello - sarà quello di lavorare con serietà, trasparenza e spirito di collaborazione, coinvolgendo tutte le forze presenti in Consiglio comunale" Il consigliere comunale Andrea Cardello è stato eletto oggi presidente della Commissione Bilancio del Consiglio comunale di Catania. L'elezione è avvenuta nel corso della seduta della commissione, durante la quale i componenti hanno espresso la loro fiducia nei confronti del consigliere Cardello, chiamato adesso a guidare uno degli organismi più importanti dell’attività consiliare, con competenze fondamentali nella gestione e nella programmazione economico-finanziaria dell'ente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

