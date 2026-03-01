Cuneo-San Giovanni 3-1 | terzo successo consecutivo per le Gatte

La Honda Cuneo Granda Volley ha ottenuto il suo terzo successo consecutivo nella partita contro San Giovanni, terminata 3-1. La squadra ha mantenuto un buon livello di gioco, portando a casa punti importanti in campionato. La gara si è svolta in modo equilibrato, con le Gatte che hanno dominato alcuni set e mantenuto la concentrazione fino alla fine.

La Honda Cuneo Granda Volley continua a mostrare solidità e continuità di rendimento, collezionando la terza vittoria consecutiva grazie a una prestazione convincente contro OMAG-MT San Giovanni in Marignano al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Il risultato finale vede le biancorosse imporsi 3-1, conducendo dall'inizio alla fine della gara. parziali 25-18. L'inizio vede Consolini avanti per 5-8, ma le padrone di casa reagiscono rapidamente, riacciuffando il ritmo e portandosi a 16-12. Il finale premia la squadra di casa, che chiude 25-18. Il secondo frazione parte con San Giovanni avanti 7-8; la rimonta di Cuneo porta il punteggio sul 16-14. Nel finale Consolini mostra determinazione e trascina la sua squadra oltre, con il parziale che si chiude 23-25 in favore degli avversari.