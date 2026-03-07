Bormolini vince lo slalom di Spindleruv Mlyn | terzo successo consecutivo Felicetti terzo dopo 10 anni

Il livignasco Bormolini ha vinto lo slalom di Spindleruv Mlyn, ottenendo il suo terzo successo consecutivo in questa stagione. È il quinto trionfo per lui in totale. Mirko Felicetti si è piazzato terzo, risultato che mancava da dieci anni nel settore dello slalom. La gara si è svolta sulle piste boeme e ha visto protagonisti entrambi gli atleti.

Il livignasco domina lo slalom boemo e centra il quinto successo stagionale. Mirko Felicetti terzo dopo dieci anni di assenza dal podio nello slalom. Quarta Elisa Caffont al femminile Maurizio Bormolini non si ferma più. Il livignasco porta a casa anche lo slalom di Spindleruv Mlyn, sui Monti dei Giganti della Repubblica Ceca, e allunga la striscia di vittorie consecutive a tre: dopo la doppietta centrata in Polonia il fine settimana scorso, l’azzurro firma il quinto successo stagionale e consolida ulteriormente il suo dominio in Coppa del Mondo. Nella finale principale Bormolini ha avuto la meglio sul sorprendente giapponese Ryusuke Shinohara, dopo aver eliminato in precedenza lo svizzero Caviezel e il bulgaro Zamfirova. 🔗 Leggi su Sportface.it

