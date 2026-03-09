Sant’Agostino di misura Basta il gol di Pierfederici ramarri al sesto posto

Nel match tra Sant’Agostino e Castenaso, il gol di Pierfederici ha deciso la partita a favore dei padroni di casa, che così salgono al sesto posto in classifica. La formazione di Sant’Agostino ha schierato Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi (sostituito da Fiore al 79’), Fedozzi, Pierfederici (entrato Ginesi al 67’), Ascanelli, Nisi, Orlandi e Frignani. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.

sant'agostino 1 castenaso 0: Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi (79' Fiore), Fedozzi, Pierfederici (67' Ginesi), Ascanelli, Nisi, Orlandi, Frignani. A disposizione: Scotto, Benini, Campanini, Di Benedetto, Salvi, Bevilacqua, Lisanti. All: Biagi CASTENASO: Roccia, Melli, Magliozzi, Canova, Alberti, Medi, Mantovani, Colli (64' D'Errico), Sansonetti, Xhuveli (62' Boschi), Mura. A disposizione: Arcamone, Di Mascio, Busi, Sulis, Ghiselli. Allenatore: Rizzo Arbitro: Emanuele De Luca della sezione di Piacenza Marcatori: 26' p.t. Pierfederici (S) Note: ammoniti per il Sant'Agostino Anostini, Checchi e Frignani, per il Castenaso Melli. Il Sant'Agostino cala il tris di vittorie.