Eccellenza Sant’Agostino botta e risposta Ramarri a metà classifica

In una sfida equilibrata, Sant’Agostino e Russi si sono divise la posta con un pareggio 1-1. I marcatori sono Venturi (R) al 3’ e Sarti (S) al 18’ del primo tempo. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con determinazione, mantenendo un ritmo costante. Entrambe le formazioni, con le rispettive rose, cercano continuità in campionato, posizionandosi al centro della classifica.

Il prof Cattani: «Così insegno l’arte del botta e risposta per dirsele di santa ragione» - Per Adelino Cattani c'è differenza nei vari modi di parlare che possono ancora fare la differenza in un mondo troppo veloce dove il tempo per l'arte del dialogo spesso non si trova più. ilgazzettino.it

ECCELLENZA GIRONE A Ventesima giornata Sant'Anastasia Domenica 11 gennaio Stadio "De Cicco" Sant'Anastasia (Na) Ore 14:30 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.