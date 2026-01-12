Eccellenza Sant’Agostino botta e risposta Ramarri a metà classifica

In una sfida equilibrata, Sant’Agostino e Russi si sono divise la posta con un pareggio 1-1. I marcatori sono Venturi (R) al 3’ e Sarti (S) al 18’ del primo tempo. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con determinazione, mantenendo un ritmo costante. Entrambe le formazioni, con le rispettive rose, cercano continuità in campionato, posizionandosi al centro della classifica.

sant’agostino 1 russi 1 Marcatori: 3’ p.t. Venturi (R), 18’ p.t. Sarti (S): Costantino, Anostini, Fiore, Iazzetta, Checchi, Roda, Frignani, Sarti, Nisi, Pierfederici, Vanzini. A disposizione: Scotto, Guazzarini, Fedozzi, Gamberini, Ginesi, Di Benedetto, Bevilacqua, Lisanti. All: Biagi RUSSI: Sarini, Gualandi, Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Venturi, Zattini, Grazdhani, Brigliadori, Saporetti. A disposizione: Palermo, Magrini, Berto, Ferunas, Cepa, Zela, Guidi, Fiori, Battiloro. Allenatore: Ferrario Arbitro: Ferri di Bologna Il Sant’Agostino non sfonda e finisce in parità contro il Russi. Si parte e la formazione romagnola è abile a trovare subito il vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

