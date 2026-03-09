Santa Maria | 120 inclinometri zero azioni concrete

Nel quartiere Santa Maria di Chieti sono stati installati 120 inclinometri, ma finora non sono state adottate misure concrete per affrontare la crisi idrogeologica che lo riguarda. Il comitato Casa Comune ha chiesto di mettere fine alle polemiche politiche e di avviare interventi concreti per risolvere la situazione. La richiesta viene fatta senza indicare azioni specifiche, ma con l’obiettivo di un cambiamento nelle decisioni.

Il quartiere Santa Maria di Chieti si trova al centro di una crisi idrogeologica che ha spinto il comitato Casa Comune a chiedere la fine delle polemiche politiche e l'inizio di azioni concrete per risolvere il dissesto. La richiesta arriva in un momento critico, quando i cittadini si trovano ad affrontare da soli la verifica dei dati forniti dagli inclinometri installati sul territorio. La situazione è resa ancora più complessa dall'attesa prolungata dell'insediamento ufficiale del gruppo di lavoro consiliare annunciato quasi un anno fa. Il comitato sottolinea come la gestione del problema sia stata affidata ai residenti, costretti a verificare i dati relativi ai 120 strumenti di monitoraggio invece di attendere le istituzioni.