Bullismo azioni concrete per combatterlo

La Giornata contro il bullismo si trasforma in un appello a agire. Le istituzioni sono chiamate a passare dalle parole ai fatti, promuovendo azioni concrete per proteggere i più giovani. Non basta ricordare, bisogna prevenire e intervenire subito per fermare ogni forma di violenza e cyberbullismo.

"La Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo richiama tutti, istituzioni comprese, a una responsabilità collettiva che non può limitarsi alla commemorazione, ma deve tradursi in azioni concrete, prevenzione e strumenti efficaci a tutela di bambini e adolescenti ". E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato toscano di Fratelli d’Italia. "Il bullismo e, ancor più, il cyberbullismo – sottolinea Rossi – rappresentano oggi una delle principali minacce al benessere psicologico dei più giovani. L’uso pervasivo dei social network e delle piattaforme digitali espone bambini e ragazzi a contenuti violenti, linguaggi d’odio, pressioni e molestie che spesso non sono in grado di riconoscere o gestire da soli Una quota rilevante di minori – aggiunge – entra quotidianamente in contatto con messaggi che incitano all’odio o alla violenza online, mentre molti non possiedono ancora gli strumenti necessari per distinguere contenuti affidabili da quelli pericolosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

