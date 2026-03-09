Sanremo regala un'altra vetrina a Napoli | da Sal Da Vinci a Samurai Jay la classifica premia le sue varie anime

A Sanremo, Napoli trova ancora spazio tra i protagonisti della musica italiana. Dopo la vittoria di Sal Da Vinci nella categoria delle Nuove Proposte, il cantante Samurai Jay si aggiudica il primo posto con il brano “Ossessione”. La classifica FIMI vede quindi una forte presenza della città, con artisti che rappresentano diverse sfumature del panorama musicale.

Napoli domina la classifica FIMI: dopo la vittoria a Sanremo di Sal Da Vinci, Samurai Jay conquista il primo posto con “Ossessione”. Cresce la scena partenopea tra rap, pop e nuove promesse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Sanremo 2026, tutti i numeri dello streaming: Samurai Jay ribalta le classifiche, Sal Da Vinci il più ascoltato all’esteroRoma, 3 marzo 2026 – Sanremo 2026 si conferma un acceleratore potentissimo per la musica italiana.

I cantanti napoletani a Sanremo 2026: Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay, LDA & Aka 7evenIl 24 febbraio via al 76esimo Festival di Sanremo: a rappresentare Napoli i cantanti Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay, Aka7even e LDA.

Tutti gli aggiornamenti su Sanremo regala un 8217 altra vetrina a...

Temi più discussi: Bufera su Per sempre sì di Sal Da Vinci: interviene prof Galiano; Le pagelle di Sanremo Sal Da Vinci è un meme, Max Pezzali ci salva, Malika brilla; Domenica In, addio a Sanremo nel caos: Sal Da Vinci cade in diretta e Mara Venier piange con Serena Brancale; In difesa di Sal Da Vinci e contro la difficile abolizione della gelosia.

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SANREMO: MARTUSCIELLO (FI CAMPANIA), SAL DA VINCI VINCE E REGALA UN ORGOGLIO CHE RESTA»SANREMO: MARTUSCIELLO (FI CAMPANIA), SAL DA VINCI VINCE E REGALA UN ORGOGLIO CHE RESTA ... agenziagiornalisticaopinione.it

Sal Da Vinci trionfa al festival di Sanremo 2026: Dedico il premio alla città di NapoliL'artista partenopeo con Per sempre sì vince all'Ariston e si commuove al momento della proclamazione. Sul podio alle sue spalle Sayf e Ditonellapiaga ... napolitoday.it

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì” – IL VIDEO La canzone vincitrice di Sanremo per le vie della città emiliana - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì”. E il loro video spopola x.com