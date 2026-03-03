Sanremo 2026 tutti i numeri dello streaming | Samurai Jay ribalta le classifiche Sal Da Vinci il più ascoltato all’estero

A tre marzo 2026, i dati di Spotify mostrano che i brani degli artisti in gara a Sanremo 2026 hanno registrato un aumento del 350% degli ascolti mensili rispetto all’annuncio dei Big. Samurai Jay ha dominato le classifiche di streaming, mentre Sal Da Vinci si è posizionato come l’artista più ascoltato all’estero. La manifestazione si conferma un evento chiave per la musica italiana.

Roma, 3 marzo 2026 – Sanremo 2026 si conferma un acceleratore potentissimo per la musica italiana. Secondo i dati Spotify, gli artisti in gara hanno registrato una crescita media superiore al 350% degli ascoltatori mensili rispetto all’annuncio dei Big. Samurai Jay firma il brano più ascoltato, mentre Sal Da Vinci domina all’estero. Boom anche per le cover, pubblicate per la prima volta in streaming. Ditonellapiaga con il premio Giancarlo Bigazzi (Alive) Un boom di ascolti in streaming La 76ª edizione del Festival di Sanremo si chiude con numeri impressionanti sul fronte digitale. Analizzando i dati Spotify, tutti gli artisti in gara hanno visto crescere i propri ascoltatori mensili rispetto al 30 novembre 2025, data dell’annuncio ufficiale dei Big. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo 2026, tutti i numeri dello streaming: Samurai Jay ribalta le classifiche, Sal Da Vinci il più ascoltato all’estero Leggi anche: Rassegne, da Sanremo alle classifiche streaming: boom di Da Vinci, Samurai Jay e Fedez-Masini I cantanti napoletani a Sanremo 2026: Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay, LDA & Aka 7evenIl 24 febbraio via al 76esimo Festival di Sanremo: a rappresentare Napoli i cantanti Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay, Aka7even e LDA. Approfondimenti e contenuti su Samurai Jay Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Samurai Jay - Ossessione - Video; Samurai Jay per la prima volta a Sanremo 2026 con Ossessione: testo e significato del brano in gara; Sanremo 2026, Samurai Jay: Le promesse mi hanno cambiato la vita; Samurai Jay a Sanremo 2026: Da Mugnano all’Ariston con il ritmo di Ossessione. Belén con Samurai Jay, il video è gia virale prima dei duetti al Festival di Sanremo 2026: perchéNel videoclip della canzone in gara al Festival ‘Ossessione’ del rapper campano c’è anche la showgirl argentina e il suo spezzone è già virale ... libero.it Sanremo 2026 su Spotify: Ossessione di Samurai Jay è il brano più ascoltato, playlist del Festival la più seguita al mondoSanremo 2026 su Spotify: Ossessione di Samurai Jay il brano più ascoltato con 5 milioni di stream. Playlist del Festival la più seguita al mondo per il secondo anno. lifestyleblog.it Dopo l’esibizione di Samurai Jay, il conduttore si è rivolto alla moglie seduta in platea riferendosi ai pantaloni indossati dalla performer - facebook.com facebook Samurai Jay balla con la mamma che si emoziona e non trattiene le lacrime x.com