I cantanti napoletani a Sanremo 2026 | Sal Da Vinci Luchè Samurai Jay LDA & Aka 7even

Il 24 febbraio si apre il 76esimo Festival di Sanremo. A rappresentare Napoli sul palco ci sono cinque cantanti: Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay, Aka7even e LDA. Tutti pronti a portare la loro musica e il loro stile in questa grande vetrina.

Il 24 febbraio via al 76esimo Festival di Sanremo: a rappresentare Napoli i cantanti Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay, Aka7even e LDA.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, LDA e Aka 7even duettano in Poesie clandestine LDA e Aka 7even si preparano a partecipare alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia (LDA) e Aka 7even, il ‘caso’ della foto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Striscia la notizia, i neomelodici che esaltano armi e malavita alle feste dei bambini; Sanremo 2026. Ascoltate le canzoni in gara. Chi sono i napoletani promossi e bocciati; Le Bambole di Pezza annunciano il club tour: tappa anche a Napoli alla Casa della Musica; Concerti 2026 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 31 gennaio 2026]. Serena Rossi, una voce che emoziona: Il mio omaggio a Napoli, cantare è come fare l’amoreEsce il 30 gennaio il disco SereNata a Napoli con i classici della tradizione che l’attrice ha già portato con successo in un tour teatrale, che riprenderà ... repubblica.it Canta Napoli Band riportano a Napoli l’omaggio ai grandi maestri della musica partenopeaMicky Sepalone e Angela Piaf con la loro band tornano a riscaldare la città di Napoli. Dopo il memorabile sold out al Maschio Angioino (estate 2024) e gli ... napolivillage.com Belen prepara il ritorno. Al prossimo Festival di Sanremo ci sarà anche lei: nella serata dei duetti canterà con Samurai Jay e Roy Paci. Il brano "Baila Morena" di Zucchero. Nel 2012 Bene fu coconduttrice: si fece notare anche per l'abito che metteva in eviden - facebook.com facebook Samurai Jay droppaci questa haircare #Sanremo2026 x.com

