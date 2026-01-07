Maltempo in pausa ma lo stop dura solo poche ore | le previsioni meteo per i prossimi giorni

Le condizioni meteorologiche mostrano una temporanea pausa dal maltempo, prevista per poche ore. Tuttavia, le previsioni indicano che la perturbazione continuerà ad interessare alcune zone del sud nei prossimi giorni, con ancora possibili piogge su Calabria e Sicilia. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per avere informazioni precise sulle condizioni climatiche e pianificare eventuali interventi o spostamenti.

"La perturbazione che nella giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, sta interessando prevalentemente le regioni meridionali, si attarderà giovedì su parte del sud, con ancora qualche pioggia su Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia si assisterà ad una temporanea rimonta anticiclonica che favorirà.

