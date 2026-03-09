Per Sanremo 2027 sono stati selezionati il regista e lo scenografo, mentre l’organizzazione mantiene il massimo riserbo sulla fase di preparazione. La manifestazione si svolgerà con misure di sicurezza rafforzate e un’organizzazione altamente controllata. L’evento è stato ufficializzato con le scelte dei professionisti incaricati di curare la regia e il progetto scenografico.

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Sarà lui a prendere in mano le redini del programma per il prossimo anno e, come ha detto lui stesso, vorrebbe che fosse tutto perfetto e per questo sta studiando le edizioni passate perché sa bene che non può commettere errori. Sanremo 2027: manca un anno, eppure Stefano De Martino è già al lavoro. Vuole fare di tutto per rendere al meglio e per far sì che non deluda le aspettative. Secondo quanto rivelato da Dagospia sembrerebbe che l'organizzazione sia blindatissima e che ogni informazione sia difficile da reperire, nonostante ciò pare che il sito sia riuscito ad avere informazioni importanti.

© Ildifforme.it - Sanremo 2027, tutto blindato per l’organizzazione: scelti scenografo e regista

