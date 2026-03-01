Tommaso Ottomano a Sanremo 2027 | autore regista e 100mila

A Sanremo 2027, Tommaso Ottomano ha preso parte alla manifestazione come autore e regista, portando sul palco dell’Ariston un progetto che ha coinvolto circa 100mila euro. La sua presenza ha attirato l’attenzione per la doppia funzione e per l’investimento economico complessivo, rendendo il suo intervento uno degli eventi più discussi della serata.

Il nome di Tommaso Ottomano si è ancora una volta illuminato sul palco dell’Ariston, questa volta con un doppio ruolo: autore e regista. Nell’edizione 2027 del Festival di Sanremo, l’artista di Porto Ercole firma il brano Ti penso sempre, portato in gara da Chiello, e ne dirige anche il videoclip ufficiale. Un percorso che rafforza il legame tra il promontorio dell’Argentario e la scena musicale italiana, con un talento che cresce tra mare e macchia mediterranea e che ora si esprime su scala nazionale. La firma di Ottomano si estende oltre la composizione: ha collaborato con Chiello, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni alla scrittura del testo e alla musica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo e l’Argentario: Tommaso Ottomano presente anche quest’annoMonte Argentario, 27 febbraio 2027 – Anche quest’anno a Sanremo c’è un po’ di Tommaso Sabatini, in arte Tommaso Ottomano.

VIDEO UFFICIALE TI PENSO SEMPRE DI CHIELLO A SANREMO 2026/ Una canzone che descrive la fine di un amoreIl giovane cantante Chiello canta il brano Ti Penso sempre al Festival di Sanremo 2026. Una canzone che parla della fine di un amore. ilsussidiario.net

Conflitti interiori e profonde introspezioni: il lucano Chiello debutta a Sanremo e anticipa i temi dell'album «Agonia»«Ti penso sempre» è il brano in gara, composto con Tommaso Ottomano: «Non sarà sul palco con me, ma è stato fondamentale per il disco». E su Morgan, con cui duetterà: «Lo stimo come artista, il suo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

ICYMI: L’esordio al festival con una canzone scritta anche da Tommaso Ottomano, collaboratore di Lucio Corsi - facebook.com facebook

Guess who cowrote "Ti penso sempre" Tommaso Ottomano, who accompanied Lucio Corsi on stage last year! The song is enjoyable enough, he's good on stage. Lyrically, it's a good old "dealing with a breakup song and trying to fall out of love after bein x.com