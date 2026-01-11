Firenze comunica con tristezza la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, rinomato regista, scenografo e attore, figura significativa nel panorama teatrale italiano. La città e il mondo del teatro si uniscono nel ricordo di un artista che ha lasciato un’impronta importante nel settore, contribuendo con la sua creatività e visione innovativa allo sviluppo del teatro contemporaneo.

Firenze, 11 gennaio 2026 – Il mondo del teatro e la città di Firenze piangono Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore tra i più innovativi e visionari del teatro italiano contemporaneo, morto oggi all’età di 70 anni. Nato a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, il 1 luglio 1956, aveva trascorso gran parte della sua vita in Toscana, dove ha anche sviluppato la sua carriera. La carriera di Cauteruccio. Dopo aver studiato arte e architettura all’Università di Firenze, Cauteruccio ha intrapreso un cammino artistico che lo ha portato a diventare una delle figure più rilevanti della seconda avanguardia teatrale italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto Giancarlo Cauteruccio. Firenze dice addio al celebre regista e scenografo teatrale

