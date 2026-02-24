Agitazione dietro le quinte a Sanremo per Stefano De Martino al Festival 2027 | I primi incontri a ottobre

Stefano De Martino ha incontrato i produttori a ottobre per discutere il suo ruolo al Festival di Sanremo 2027, scatenando tensioni negli ambienti della Rai. La discussione si è concentrata sulle responsabilità e sulle aspettative legate alla conduzione dell’evento. Dietro le quinte si percepiscono segnali di cambiamento che coinvolgono anche altri nomi del panorama televisivo. La situazione resta in evoluzione e potrebbe riservare novità nelle prossime settimane.

La notizia lanciata da Dagospia su un possibile futuro di Stefano De Martino al timone del Festival di Sanremo avrebbe scatenato un vero terremoto dietro le quinte della Rai. A scriverlo è Dagospia, artefice dell'indiscrezione di cui si parla ormai da giorni: “Abbiamo rovinato la festa”, si legge in una Dagonews. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, quella défaillance dell’amministratore delegato Rossi avrebbe “apparecchiato tutto” puntando sull’ex ballerino, considerato vicino a Fratelli d’Italia. Non solo: De Martino avrebbe già individuato il direttore artistico-musicale in Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin. 🔗 Leggi su Today.it

Stefano De Martino e Rocio, spunta tutta la verità: gli incontri segreti in spiaggia (in una casa non loro), l'attrazione scoppiata dietro le quinte di Rai 2Tra rumors e smentite, emergono dettagli inediti sulla relazione tra Stefano De Martino e Rocio.

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales: un flirt passeggero nato dietro le quinte della RaiTra sguardi rubati e incontri dietro le quinte, Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales avrebbero dato il via a un flirt passeggero nato a febbraio.