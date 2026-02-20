Morgan non si esibirà con Chiello durante la serata delle cover a Sanremo 2026. La decisione deriva da divergenze tra i due artisti, che hanno portato l’ex giudice di X Factor a preferire restare dietro le quinte. Al suo posto, Morgan sarà presente tra il pubblico, osservando da vicino le esibizioni degli altri partecipanti. La scelta ha sorpreso molti fan, che si aspettavano una performance insieme. La serata si svolgerà come programmato, con diverse sorprese in scaletta.

Il panorama musicale italiano è stato scosso da un annuncio imprevisto proprio a ridosso dell’inizio del Festival di Sanremo 2026. La kermesse, che da sempre catalizza l’attenzione dei media e del pubblico, si trova a gestire un cambio di programma dell’ultimo minuto riguardante uno dei personaggi più discussi e talentuosi della scena artistica nazionale: Morgan. Nonostante le grandi aspettative per il suo ritorno sul palco dell’Ariston, la serata di venerdì 27 febbraio, dedicata tradizionalmente alle cover e ai duetti, vedrà un assetto differente rispetto a quello che era stato inizialmente comunicato dagli organizzatori e dagli uffici stampa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanremo 2026, Morgan non salirà sul palco con Chiello nella serata delle cover: "Sarò dietro le quinte"

